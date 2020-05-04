"ŞÜKREDİYORIM"

Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya. Benim için çok bir şey değişmedi.

Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim. Koronavirüs adı duyulduğunda direkt eve kapattım kendimi. Yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim.

Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece.