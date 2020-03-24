24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı, salgından en çok etkilendiği görülen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.
İSYAN ETTİ
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu uyarının yanlış anlaşıldığını belirtti. Yaptığı paylaşımla isyan eden Kaya, hastalığı yaşlıların yaymadığını ifade etti.
Kaya, konuyla ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"BU YANLIŞ ANLAŞILMAYI KİM DÜZELTECEK?"
Ya hu 'yaşlılar' risk grubu, yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?
Öte yandan koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü.
65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişi eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullancısı, gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, "Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz" diyerek kendisini savundu. Videoyu çekip paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.
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