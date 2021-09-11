Alışveriş günü

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Ali Atay, eşi Hazal Kaya ile birlikte geldikleri AVM'de ilk olarak kısa bir alışveriş turu yaptı. Sonrasında bir mekanda oturan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Alışveriş merkezinden ayrılmadan ayak üstü muhabirlerle sohbet eden çiftin samimi ve içten tavırları takdir topladı.

Muhabirlerin isteğini kırmayıp, objektiflere poz veren Atay ile Kaya, daha sonra araçlarına binerek, AVM'den ayrıldı.