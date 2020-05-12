Anne olmayı düşünenlere neler söylemek istersin?



Bugün makyajsız bir fotoğrafımı paylaştım. Çünkü “kilo vermem lazım, çok iyi görünmem lazım” baskısını başta çok hissettim. Hızlı kilo vermek, makyajlı görünmek bir başarıymış gibi çok acele ettim. Ama sonra dedim ki; bir daha ne zaman kilo alabilirim ki ben? Ne kadar iyi göründüğünüz değil, ne kadar iyi hissettiğiniz önemli olan. Acele etmeyin, tadını çıkarın.