Ünlü oyuncunun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

‘Aşk-ı Mennu’ için Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik.