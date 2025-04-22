Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Ekin Türkmen ve Hazal Filiz Küçükköse

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"ARADA ÇIKIP YÜRÜYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Filiz Küçükköse; "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz. Sağlık için diyelim bu yürüyüşlere" dedi.