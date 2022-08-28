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Hazal Filiz Küçükköse: İkizimle birbirimizin yerine sınava giriyorduk
Hazal Filiz Küçükköse, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Tek yumurta ikizi olan ünlü oyuncu, yıllar önce kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliğini birbirlerinin yerine sınava girerek kullandıklarını açıkladı
Hakkında samimi açıklamalarda bulunan Küçükköse, "Giyinmek ruhunu yansıtmak gibi. O anki ruh halimi kıyafetlerimle yansıtıyorum. Güzel giyinmeyi çok seviyorum. Tarzımı 'denge' olarak anlatabilirim. Bir dönem çok alışveriş yapardım. 200-300 bikinim vardı. Ama kaliteli ve uzun süreli parçalar almayı öğrendim. Artık 20-25 tane bikini bana yetiyor." dedi.
BİYOLOJİ VE KİMYADAN OYUNCULUĞA
Akademik hayatına fen bilimleriyle başlayan Hazal Filiz Küçükköse, bu konuda şunları söyledi:
Altın bileziğim olsun mantığıyla biyoloji tercih etmiştim ama oyunculuk hep bende yanan bir ateşti. Üniversitemin son döneminde dizi çektiğim Ankara Üniversitesi'nde bölümümün sete yakın olması nedeniyle kimya okumaya karar verdim. Setten derse bir hayatım vardı.
İstanbul'da başrol oynarken aynı zamanda okuduğu dönemi hatırlayan Hazal Filiz Küçükköse, o günleri, "Uçakla setten okula dönüyordum. İstanbul'da dizi çekerken Ankara'da yaşıyordum. Bir dönemim yollarda geçti. Önce otobüs, sonra uçak ve en son kendi arabamla mekik dokudum." sözleriyle yâd etti.
"İKİZİMLE BİRBİRİMİZİN YERİNE SINAVLARA GİRDİK"
Tek yumurta ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliğini birbirlerinin yerine sınava girerek bile kullandıklarını dile getirdi.
34 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu konuda "Estetiğimin olmamasının kanıtı ikizim. Tamamen aynıyız. Tek fark onun iki çocuğunun olması." diye konuştu. İkiziyle telepati de kurduklarını söyleyen Küçükköse, "Ankara – İstanbul arası bu telepati azalsa da birimiz bir şey yaşadığında hissediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
"OYUNCULUĞUNA HAYRANDIM, HAYAL KIRIKLIĞIM OLDU"
Yıllar önce oyunculuğuna hayran olduğu bir isimle aynı projede yer alınca hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Küçükköse, söz konusu kişiyle ilgili duygularını "Gözlerinin içine baktığımda hayal kırıklığım başladı. O sahneyi çekerken yaşadığım hayal kırıklığını hâlâ unutamıyorum." ifadeleriyle dile getirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Hazal Filiz Küçükköse: İkizim Deniz Küçükköse ile birbirimizin yerine sınava giriyorduk - Magazin haberleri/hazal-filiz-kucukkose-ikizim-deniz-kucukkose-ile-birbirimizin-yerine-sinava-giriyorduk-magazin-haber-3515666-magazin
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