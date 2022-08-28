"İkizimle birbirimizin yerine sınava giriyorduk"

Hakkında samimi açıklamalarda bulunan Küçükköse, "Giyinmek ruhunu yansıtmak gibi. O anki ruh halimi kıyafetlerimle yansıtıyorum. Güzel giyinmeyi çok seviyorum. Tarzımı 'denge' olarak anlatabilirim. Bir dönem çok alışveriş yapardım. 200-300 bikinim vardı. Ama kaliteli ve uzun süreli parçalar almayı öğrendim. Artık 20-25 tane bikini bana yetiyor." dedi.

BİYOLOJİ VE KİMYADAN OYUNCULUĞA

Ömür Sabuncuoğlu ile Hazal Filiz Küçükköse

Akademik hayatına fen bilimleriyle başlayan Hazal Filiz Küçükköse, bu konuda şunları söyledi:

Altın bileziğim olsun mantığıyla biyoloji tercih etmiştim ama oyunculuk hep bende yanan bir ateşti. Üniversitemin son döneminde dizi çektiğim Ankara Üniversitesi'nde bölümümün sete yakın olması nedeniyle kimya okumaya karar verdim. Setten derse bir hayatım vardı.

İstanbul'da başrol oynarken aynı zamanda okuduğu dönemi hatırlayan Hazal Filiz Küçükköse, o günleri, "Uçakla setten okula dönüyordum. İstanbul'da dizi çekerken Ankara'da yaşıyordum. Bir dönemim yollarda geçti. Önce otobüs, sonra uçak ve en son kendi arabamla mekik dokudum." sözleriyle yâd etti.