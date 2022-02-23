Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan, besi çiftliği sahibi Yavuz Aydınlı ile Fatih Selimler, etrafı dolaşırken sarmaşıklarla gizlenmiş bir mağara buldu.
Yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş sonrası mağaraya ulaşan Aydınlı ile Selimler, mağarayı inceledikten sonra bölgedeki vatandaşlarla görüştü.
Yavuz Aydınlı, o anları şu sözlerle anlattı:
"Biz bu bölgede besi çiftliği sahibiyiz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk. Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü. Sonrasında çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik."
"ETRAFI DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLMİŞ"
Mağaranın içindeki ve dışındaki sarkıtları hayranlıkla incelediklerini söyleyen Aydınlı, "Görünen bu sarkıtlar yukarıya doğru devam ediyor. Anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Kışın mağaranın tam üst tarafında kaynak suyu çıkıyor. Kayanın içinden geçiyor ve 4-5 metre sonra tekrar mağaranın içine girip kayboluyor. Onun haricinde etrafında defineciler yüzünden hasarlar var. Genel anlamda çok büyük bir mağara görüntüsü var. Tabii uzmanların incelemesi gerekiyor. Bunlar sadece bizim öngörülerimiz diye konuştu.
"TURİZME AÇILMASINI BEKLİYORUZ"
Mağarayı çocukluğundan beri bildiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç şunları kaydetti:
"Bizim burası Çayköyboğazı, Boğazlı Deresi diye geçer. Bu görmüş olduğunuz mağara da Damlancı Kaya. Biz çocukluğumuzda buralarda hayvan güderdik, içinde oynardık ve keçiler içinde yatardı. O tarihten beri biz böyle şeyleri normal sanıyorduk ama değerlendirilebildiğini öğrendik. Ve sizleri burayı tanıtmak için bugün davet ettik. Damlancı Kaya mağarasının içinde su damlar. 4-5 metreye kadar yolu içeriye devam eder. Güzel sarkıtlar ve havuzlar oluşmuş. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Gelip, incelesinler."
"MAĞARAYI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"
İlçenin bin 65 kilometrekarelik büyük bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, yeni keşfedilen mağara nedeniyle çok heyecanları olduklarını kaydetti ve şöyle devam etti:
"Tahmini olarak diğer Oylat Mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunlarla ilgili keşfi, sonraki süreçle ilgili kurumlarla, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Bu şehrimiz adına yeni bir heyecandır. Çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini istiyoruz, arzu ediyoruz.
Kurşunlu bölgemiz bilhassa son dönemde bulunan sıcak su ve beraberinde yine traverten oluşumlarıyla alakalı dikkati çeken bir bölgemiz. Bu sahada belirli araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu sarkıtların yer aldığı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğaseverlere sunumu anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz."
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