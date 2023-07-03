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Hayvanlarını evine götürürken otomobil çarpan kadın öldü

Bolu'da, otlattığı büyükbaş hayvanlarını evine götürmek isteyen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastane yolunda yaşamını yitirdi

Giriş: 03.07.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Hayvanlarını evine götürürken hayatını kaybetti
İHA

Bolu'da, otlattığı hayvanlarını evine götürmek isteyen Havva Arabacı (47), kazada can verdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu ilçesi Çavuşderesi köyünde meydana geldi. Havva Arabacı, yeşil alanlarda otlattığı büyükbaş hayvanlarını havanın kararmasıyla birlikte eve götürmek istedi.

Bu sırada M.S. yönetimindeki otomobilin çarptığı Havva Arabacı, ağır yaralandı. Otomobile bindirilerek hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kadın, yolda hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Havva Arabacı'nın ailesi M.S.'den şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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