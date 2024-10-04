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        Haberler Bilgi Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri: 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı, önemi ve mesajları

        4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri

        Hayvanları Koruma Günü kapsamında her yıl 4 Ekim'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünyanın her köşesinde yaşam hakları elinden alınan, eziyet ve kötü muamele gören hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kutlanan Hayvanları Koruma Günü'nde en güzel ve anlamlı mesajları sizlerle paylaştık. İşte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:29
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        • 1

          İlk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi şartlarda beslenme ve korunmalarını sağlamak için ortaya çıkan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Peki, hayvan hakları nelerdir, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? İşte 4 Ekim 2023 Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları ile sözleri...

        • 2

          HAYVAN HAKLARI NELERDİR?

          15 Ekim 1978’de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir;

          1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

          2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez.Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

          3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

          4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

          5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

          6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

          7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

        • 3

          8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

          9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

          10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

          11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

          12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

          13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

          14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

        • 4

          DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular.

          1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

        • 5

          4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

          Hayvan dostlarımızın yaşam hakkını koruyalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

        • 6

          Hiçbir canlı şiddeti ve kötü muameleyi hak etmez. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

        • 7

          Hayvanlar kendi yaşam alanlarını koruyamaz ama biz koruyabiliriz. Hayvan dostlarımız için kapımıza bir kap su koymayı unutmayalım.

        • 8

          Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

        • 9

          Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

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