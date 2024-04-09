Hayvanat bahçesinde 4 cüce keçi dördüz doğurdu
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 cüce keçi dördüz doğurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bunun çok nadir görüldüğünü belirterek, "Normal şartlarda cüce keçiler bir ya da en fazla iki yavru veriyor. Hayvanat bahçemizdeki 4 cüce keçinin hepsi dördüz doğurarak, 16 yavru verdi" dedi
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Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yaparken, doğurganlık oranı da fazla olan hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.
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2023 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni doğan yavruları ile de nüfusunu her geçen gün artırıyor.
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Son olarak gebe olan 4 cüce keçi, Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesi’nde 15 gün önce 4’er yavrudan 16 yavru dünyaya getirdi.
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BİBERONLA BESLENİYOR
16 yavrunun bir kısmı annelerinin sütleri yetersiz geldiği için bakıcılar tarafından biberon ile beslenirken, rutin olarak sağlık kontrolleri de yapılıyor.
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Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ramazan Bayramı’nda gelecek olan ziyaretçilerin bu yavrulara ilgi göstermesi bekleniyor.
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"NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, cüce keçilerin dördüz doğurmalarının alışılagelmiş bir durum olmadığını ifade etti.
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Cüce keçi olarak adlandırılan türün normal şartlarda en fazla 2 yavru verdiğini kaydeden Özsöyler, 4 anneden toplam 16 yavru aldıklarını vurgulayarak, "Cüce keçiler normalde 1 ya da 2 yavru doğuruyorlar. Ancak, burada bakımları ve aşıları düzenli yapıldığı için nadir görülen bir durum gerçekleşti.
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4 dişi cüce keçimizden 16 yavru aldık. Yani her biri dördüz doğurmuş oldu. Bu tabi bizi çok mutlu etti. Annelerinin sütü yetersiz geldiği için doğal olarak 4 yavruyu bir anne beslemekte güçlük çekiyor. Bundan dolayı bakıcı arkadaşlar rutin olarak süt ve mama takviyesi yapıyorlar.
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Hepsi de çok sağlıklı, gerekli kontrollerini düzenli yapıyoruz. Ramazan Bayramı’nda gelen ziyaretçilerimiz bu sevimli yavruları ziyaret edebilirler" diye konuştu.
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