Hayvanat bahçesinde 4 cüce keçi dördüz doğurdu

4 dişi cüce keçimizden 16 yavru aldık. Yani her biri dördüz doğurmuş oldu. Bu tabi bizi çok mutlu etti. Annelerinin sütü yetersiz geldiği için doğal olarak 4 yavruyu bir anne beslemekte güçlük çekiyor. Bundan dolayı bakıcı arkadaşlar rutin olarak süt ve mama takviyesi yapıyorlar.