Apartman bahçesinde bulundu... 9 bin yıl korunmuş

DHA

Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları sona erdi.

DHA'nın haberine göre kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

Parmak izinin Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Kazı çalışmaları sonlanan Bilecik Bahçelievler neolitik yerleşmesinde bulunan 9 bin yıllık hayvan figürleri, kendisini yapan ustanın parmak izini barındırıyor. Batı Anadolu'nun en eski insan izi, yakında Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

BU YILIN EN ÖNEMLİ BULUNTULARI ARASINDA

Mahalledeki kazı alanında 2 yıllık çalışmalar sonucu 8 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen 11 insan iskeleti, aynı döneme ait 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulunmuştu.

Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan, "Bu yılın en önemli buluntuları arasında ise kemikten bulduğumuz bir müzik aleti geliyor. 3 tane deliği olan bu müzik aletinin ses çıkartmaya yarayan ses notalarını değiştiren bir müzik aletinin parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu parçaya takılan aplike olan bir ağızlık sayesinde de aletin kullanıldığını düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Restorasyon süreci ve araştırmalarımız tamamlandıktan sonra çok kısa sürede bu özel eser Bilecik Arkeoloji Müzesi´nde sergilenmeye başlanacak" diye konuşmuştu.