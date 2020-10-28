Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için. .