Cuma gününün manevi huzurunu ve güzelliklerini tüm hayatınıza yansıtır, Rabbim dualarınızı kabul eder ve her türlü sıkıntıdan sizi korur inşallah. Hayırlı Cumalar!

Cuma günü, duaların kabul olduğu ve rahmet kapılarının açıldığı bir gündür. Rabbim bu Cuma gününde dualarınızı kabul etsin ve sizleri her türlü kötülükten korusun. Hayırlı Cumalar!