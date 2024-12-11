Haydari tarifi: klasik haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İnternette pek çok haydari tarifi bulunmaktadır ancak orijinal haydari tarifinin nasıl olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. Püf noktaları, yapımı ve malzemeleri haydaride merak edilen konu başlıklarındandır. Haydari tarifi nedir? Haydari malzemeleri nelerdir? Haydari nasıl yapılır? Orijinal haydari tarifi nedir? Haydari yapımı nasıldır? Kolay haydari tarifi ve haydari yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Haydari Tarifi Meze deyince aklımıza gelen ilk lezzetlerden biri haydaridir. Süzme yoğurt, nane, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan bu enfes mezeyi taze ve kuru baharatlarla da çeşnilendirebilirsiniz. Her ne kadar ana yemeğin yanında tüketilse de, ekmeğe bandırılarak ya da tek başına da tüketilebilmektedir. Haydari hazırlanırken temel malzemelerden şaşmamak gerekir. Çünkü mezenin malzemelerine yapacağınız eklemeler ya da çıkarmalar, tadının farklılaşmasına sebebiyet verebilir. Bazıları haydarinin içindeki peyniri sevmez ve bu sebeple tariften çıkarır. Kimileri ise parçacık halinde peynir eklemeyi tercih eder. Ancak eklenecek peynirin kokusuz olması ve ağır olmaması dikkat edilmesi gereken ayrıntılardır. Aksi halde haydarinin hafif yapısı kaybolabilir; farklı bir tat elde etmenize yol açabilir. Haydari tarifinin temel malzemeleri süzme yoğurt, nane, dereotu ve beyaz peynirden oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak ceviz içi kullanılabilir. Haydari tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 2 dakika Haydari Malzemeleri Nelerdir? Tarifte yer alan malzemelerin belirtilen ölçeklerde kullanılması, tarifin kıvamını yakalamamız açısından önemlidir. Genellikle gözden kaçan detaylar, tarif üzerinde belirleyicidir. Tarifteki talimatlar doğrultusunda hareket etmeye özen göstermeli, belirtilen ölçeklerin dışına çıkmamaya çalışmalıyız. Bu haydari tarifi için de geçerlidir. Haydarinin kıvamını yakalamak önemlidir. Örneğin, haydari yaparken kullanacağınız yoğurdun süzme yoğurt olması gerekir. Aksi halde haydari sulu olur. Sarımsakları rendelemeden önce ezmeniz, mezenin lezzetine lezzet katacaktır. Aynı şekilde buzdolabında en az 30 dakika bekletilmesi lezzetini arttıracaktır. Bu gibi detaylar, hazırlayacağınız mezenin tüketiminde bir sürpriz ile karşılaşmamanız açısından önemlidir. İşte, haydarinin malzemeleri:

5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

1 dilim beyaz peynir (50 gram)

2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

4-5 dal dereotu

1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1/2 çay kaşığı tuz Haydari Nasıl Yapılır? REKLAM Öncelikli olarak zeytinyağını ayrı bir tavada kızdırıp içine ceviz içini ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kadar soteleyin. Güzelce kavrulduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bir kâseye önce yoğurdu ardından peyniri ekleyin. Karıştırarak homojen bir kıvama gelmesini sağlayın. Soğuyan cevizleri yoğurt ve peynir karışımına ekleyin. Ardından zeytinyağını da ilave edin. Malzemelerin birbirine iyice karışması oldukça önemlidir. Sıra dereotunu ve sarımsağı eklemeye geldi. Sarımsağı ve dereotunu bu karışımla buluşturduktan sonra son olarak naneyi de ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karıştırmanın püf noktası malzemelerin birbirine geçmesidir. Karıştırma işleminden sonra haydariniz hazır olacaktır. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Orijinal Haydari Tarifi Orijinal haydarinin ana malzemeleri; süzme yoğurt, nane, dereotu ve beyaz peynirdir. Dilerseniz ceviz içi de kullanabilirsiniz. Haydari Yapımı Öncelikli olarak zeytinyağını bir tavada kızartıp ceviz içini ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kadar soteleyin. Cevizler kavrulduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kâseye süzme yoğurdu ekleyin. Üzerine de peyniri ilave edin. Bu karışımın homojen bir kıvam almasını sağlayın.

Önceden hazırlanan ve soğumaya bırakılan cevizleri yoğurt ve peynir karışımına ekleyin. Ardından zeytinyağını ilave edin ve birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Dereotu, sarımsak ve naneyi ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Malzemelerin birbirine geçmesi dikkat edilmesi gereken en önemli husustur.

Karıştırma işleminden sonra haydariniz hazır olacaktır. Pişirme Önerisi: Zeytinyağına cevizi ekledikten sonra dilerseniz kuru naneyi de ekleyerek ocaktan o şekilde alabilirsiniz. REKLAM Kolay Haydari Tarifi

Az sayıda malzeme haydari yapmanız için yeterlidir. Haydari oldukça pratik ve yapımı kolay bir mezedir. Yoğurdu bir kaba alıp üzerine ezilmiş sarımsak ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Dilerseniz tuz, nane ya da pul biber de ekleyebilirsiniz. Karışımı homojen bir hale getirin ve buzdolabında bir süre bekletin. Özellikle yaz günlerinin vazgeçilmezi olan bu tarif, hafifliğiyle de ön plana çıkmaktadır.

Haydari Yapılışı Yapımı bir o kadar pratik olan bu lezzetin yapılışı özellikle sevenleri tarafından merak edilmektedir. Genellikle restoranlarda görmeye alıştığımız bu mezeyi birkaç malzemeyle kendi evinizde de hazırlayabilirsiniz. Haydarinin yapılış için; süzme yoğurt, peynir, nane, dereotu, sarımsak ve ceviz içine ihtiyaç vardır. Öncelikli olarak kızmış zeytinyağına ceviz içleri dâhil edilir. Daha sonra bir kâsede yoğurt ve peynir karıştırılır. Bu karışıma soğuyan cevizler ve zeytinyağı ilave edilir. Dereotu, sarımsak ve nane de eklenerek güzelce karıştırılır.