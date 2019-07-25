Kalabalık bir aile olduğu için masraflarının çok fazla olduğunu dile getiren Radford ailesi, diğer kalabalık ailelere öğle yemeğini kendileri hazırlayıp pikniğe gitmenin oldukça mantıklı olduğunu dile getirdi. Ailenin haftalık gıda giderleri 350 sterlin’i (yaklaşık 2 bin 500 TL) buluyor.