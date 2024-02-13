Ani şöhreti için; "Bir günden diğerine gece ve gündüz gibi farklıydı" diyen Kate Winslet, sadece o dönemde değil kariyerinin ilerleyen yıllarında da birçok haksız eleştiriye maruz kaldığını şu cümlelerle anlattı; "Oldukça fazla kişisel fiziksel incelemeye maruz kaldım ve oldukça fazla eleştirildim İngiliz basını aslında bana karşı oldukça kaba davrandı" dedi. 'Titanik’te rol aldığında bir Hollywood yıldızına göre fazla tombul bulunmuş, bedeni, giydikleri, görüntüsü deyim yerindeyse parça pinçik edilip incelenerek hedef tahtasına konmuştu. Oscar kazandığında bile alışılmış bir yıldız görüntüsünde olmadığı için aynı türde eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta 'Titanik' sonrasında basın ona 'Ttombul kız' diye isim takmış ve basın da konuyu gündemden düşürmemek için sürekli Winslet’i haber yapmıştı.