Yıllar sonra gelen itiraf. "Hayatımı mahvetti"
48 yaşındaki Kate Winslet, 1997'de Titanic'teki çığır açan rolünden sonra hayatının 'oldukça zor' olduğunu anlattı
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1997'de çekilen James Cameron'un yönettiği 'Titanic' adlı filmde Leonardo Di Caprio ile başrolleri paylaşan Kate Winslet, 'Titanic’in kazandığı uluslararası başarıyla bir anda, kelimenin tam anlamıyla bir gecede dünya çapında birer yıldıza dönüştü. O sene kazandığı 11 Oscar ile tarihe geçti ve çok büyük bir şöhret kazandı.
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48 Kate Winslet tam 5 kez Oscar’a aday oldu. 2008’de başrolünü oynadığı 'The Reader' filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. 'Titanic’in kazandığı başarıdan sonra yeteneğinin de yardımıyla aldığı roller ve ortaya koyduğu performans hep eleştirmenlerden tam not aldı. Tüm bu başarılara rağmen, hayatında çok büyük önemi olsa da Winslet aradan geçen 24 yıldan sonra bir anda kazandığı bu büyük ünden nasıl nefret ettiğini itiraf etti. 'Titanic’te oynadıktan sonra bir dünya yıldızı olmanın adeta hayatını mahvettiğini anlattı.
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"BASIN BANA ZORBALIK YAPTI"
Olumsuz yönlerine rağmen 'Titanic’te oynamaktan pişman olmadığını söyleyen Kate Winslet, yine de hemen kendini koruma moduna geçtiğini söylüyor. Bunun sebebinin de ünlenmesiyle birlikte hemen basın tarafından zorbalığa uğraması olduğunu söyledi. "Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. "Sadece 'Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve kesinlikle geçti ama aynı zamanda ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı fark etmemi sağladı, teşekkürler. Hayır, kesinlikle değil."
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Ani şöhreti için; "Bir günden diğerine gece ve gündüz gibi farklıydı" diyen Kate Winslet, sadece o dönemde değil kariyerinin ilerleyen yıllarında da birçok haksız eleştiriye maruz kaldığını şu cümlelerle anlattı; "Oldukça fazla kişisel fiziksel incelemeye maruz kaldım ve oldukça fazla eleştirildim İngiliz basını aslında bana karşı oldukça kaba davrandı" dedi. 'Titanik’te rol aldığında bir Hollywood yıldızına göre fazla tombul bulunmuş, bedeni, giydikleri, görüntüsü deyim yerindeyse parça pinçik edilip incelenerek hedef tahtasına konmuştu. Oscar kazandığında bile alışılmış bir yıldız görüntüsünde olmadığı için aynı türde eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta 'Titanik' sonrasında basın ona 'Ttombul kız' diye isim takmış ve basın da konuyu gündemden düşürmemek için sürekli Winslet’i haber yapmıştı.
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ŞİMDİ ÇOK YAKIN DOSTU OLDULAR
İkili; 'Titanik’ten sonra 'Revolutionary Road' adlı filminde de karı - kocayı canlandırmıştı. Yıllar boyunca da yakın arkadaş olarak kalmaya devam ettiler. 'Titanik’te oynadıklarında kendisi 22 Leonardo Di Caprio ise 23 yaşında olan Winslet rol arkadaşı için "Uzun, sıska, koordinasyonsuz uzuvlardan oluşan bir karmaşaydı. Kendine karşı çok özgürdü ve gerçekten coşkulu bir enerjisi vardı. Ve şöyle düşündüğümü hatırlıyorum, 'Oh, bu eğlenceli olacak. Kesinlikle iyi anlaşacağız”.
Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, Backgrid USA