Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı

Dünya benim vatanımdır, bütün insanlar benim kardeşimdir ve iyilik yapmak dinimdir. - Thomas Paine

İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. Kötü yönetilen bir ülkede zenginlik utanılacak bir şeydir. - Konfüçyüs

Seyahat etmek herkesin diğer ülkeler hakkında yanıldığını keşfetmektir. - Aldous Huxley

Dünyanın küçük ülkeleri de büyük uluslar kadar önemlidir. - Narendra Modi

Hayat hiçbir zaman adil değildir ve belki de adil olmaması çoğumuz için iyi bir şeydir. - Oscar Wilde

Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol hemen hemen aynıdır. - Colin R. Davis