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        Haberler Yaşam Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı

        Hayata olan bakış açınızı değiştirecek 30 harika alıntı

        Bazen hayata olan bakış açımızı değiştirmek için başka birinin gözlerinden bakmak gerekebilir. Böyle zamanlarda birkaç cümlenin derinliği, bize ilham verebildiği gibi her şeye umutla bakmamızı sağlayabilir. İşte, bir cümleden daha fazlası olan muazzam 30 alıntı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:29
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        • 1

          Dünya benim vatanımdır, bütün insanlar benim kardeşimdir ve iyilik yapmak dinimdir. - Thomas Paine

          İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. Kötü yönetilen bir ülkede zenginlik utanılacak bir şeydir. - Konfüçyüs

          Seyahat etmek herkesin diğer ülkeler hakkında yanıldığını keşfetmektir. - Aldous Huxley

          Dünyanın küçük ülkeleri de büyük uluslar kadar önemlidir. - Narendra Modi

          Hayat hiçbir zaman adil değildir ve belki de adil olmaması çoğumuz için iyi bir şeydir. - Oscar Wilde

          Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol hemen hemen aynıdır. - Colin R. Davis

        • 2

          Hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şeydir. - Helen Keller

          Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta dokunulamaz; kalple hissedilmeleri gerekir. -Helen Keller

          Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve iz bırakın. - Ralph Waldo Emerson

          Hayattaki başarısızlıkların çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yaklaştıklarını fark edemeyen insanlardan kaynaklanır. - Thomas A. Edison

          Hayat alçakgönüllülük konusunda uzun bir derstir. - James M. Barrie

          Hiçbir zaman şunu unutmayın; odak noktanız gerçekliğinizi belirler. - George Lucas

        • 3

          Yalnızca bir kez yaşarsınız, ancak doğru yaparsanız bir kez yeter. - Mae West

          Yaşamadaki en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde ayağa kalkabilmektir. - Nelson Mandela

          Hayat gerçekten basit ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz. -Konfüçyüs

          Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. -Franklin D. Roosevelt

          Başarı genellikle onu arayamayacak kadar meşgul olanların başına gelir. - Henry David Thoreau

          İster yapabileceğinizi düşünün ister yapamayacağınızı düşünün, haklısınız. - Henry Ford

        • 4

          Başarı nihai değildir; başarısızlık ölümcül değildir: Önemli olan devam etme cesaretidir. -Winston S. Churchill

          Hayat, anlaşılması için yaşanması gereken bir dizi derstir. - Ralph Waldo Emerson

          Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır. -Walt Disney

          Zamanınız sınırlı, bu yüzden onu başka birinin hayatını yaşayarak harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşamak anlamına gelen dogmanın tuzağına düşmeyin. - Steve Jobs

          Hayatımızın amacı mutlu olmaktır. - Dalai Lama

          Başarılı olmak için bencil olmalısınız yoksa asla başaramazsınız. Ve bir kez en yüksek seviyenize ulaştığınızda, o zaman bencil olmamalısınız. - Michael Jordan

        • 5

          Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olmalısınız. -Mahatma Gandi

          "Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim: Hayat devam ediyor." -Robert Frost

          Her gün seni korkutan bir şey yap. -Eleanor Roosevelt

          Kafanın içinde beyin var. Ayakkabının içinde ayakların var. Kendinizi seçtiğiniz herhangi bir yöne yönlendirebilirsiniz. - Dr. Seuss

          Hayat, birbirine kaynamış pek çok parçadan oluşur. - Charles Dickens

          Yaptığınız şeyi küçümsediğinizde, dünya da kim olduğunuzu küçümseyecektir. - Oprah Winfrey

          Kaynak: Hubspot, Azquotes

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