Hayata "evet" demek için kansere "hayır" dedi

İstanbul’da yaşayan 54 yaşındaki Refika Özoğlu, göğsünde ceviz büyüklüğündeki şekil değişikliğini fark edince doktora başvurdu. Tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrenen Özoğlu, "Ömrüm boyunca hiç kimseye 'hayır' diyemedim. Bu konuda eğitim bile almama rağmen maalesef 'hayır' demeyi öğrenemedim; ama meme kanserine yakalanınca ilk defa 'hayır' dedim. Hayata 'evet' dedikten sonra artık kendime vakit ayırıyorum" dedi.
"KADINLAR EVDE OTURMASIN, MUTLAKA ÇALIŞSIN"
Özoğlu, yaklaşık 5 yıldır sağlıkla hayatına devam ettiğini söyleyerek, şunları söyledi: "Annemi kaybettiğim için kendimi unutmuştum. Bir tekstil atölyem var. Bir gün uyandığımda sanki ceviz yutmuşum gibi göğsümde bir şekil bozukluğu fark ettim. Apar topar 1 hafta içinde ameliyata girdim. Koruyucu olması açısından rahim ameliyatı da geçirdim. Ameliyat sonrasında hayatımda yüzde 100 bir değişim yaşadım. Kontrollerime düzenli gelerek şifamı koruyorum. İşimi çok seviyorum o yüzden de bırakmadım. Çalışmayı, üretmeyi, hayatta aktif kalmayı çok seviyorum."
Hastalara en önemli tavsiyesinin moral olduğunu belirten Özoğlu, "Kadınlar mutlaka çalışsınlar, aktif kalarak hayata dahil oluyor ve daha güçlü kalıyorsunuz" dedi.
MEME KANSERİNİ ATLATAN KAHRAMANLARDAN BİRİ
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, "Refika Hanım meme kanserini atlatan kahramanlardan biri. 2017 yılında bize başvurdu. Yapılan tetkik ve tahliller sonrasında meme kanseri teşhisi koyduk. Yaptığımız tetkikler sonrasında memeyi koruyarak kanserli bölgeyi ve koltuk altı tarafını aldık. Erken evrede olduğu için göğsü komple almadık. 1.5 saat süren ameliyatın ardından 1 gece hastamızı hastanede misafir ettik. Sonrasında kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisi sonrasında şu an sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor" dedi.
MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI BİLİNÇLENMENİN TAM ZAMANI
Meme kanserinin son yıllarda oldukça yüksek oranlarda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Gezen, şunları söyledi: "Genetik yapımızı değiştiremesek de, yaşam stilimizi düzenleyerek kanserden korunmak veya riski azaltmak mümkün. Sağlıklı beslenme ve günlük rutininize sporu ekleyerek bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Özellikle mevsimindeki meyve ve sebzeleri tüketmek ve paketli, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak sağlık açısından olumlu etki yaratıyor. Sigara ve alkol kullanımının bırakılması da hem genel anlamda tüm sağlığınızı hem de meme kanserlerinin etkisini azaltıyor."
Prof. Dr. Gezen, pandemi nedeniyle ertelenen kontrollerde de bir artış yaşandığını ifade ederek, "Yine de gerektiği kadar olmadığını düşünüyorum. 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı özelinde daha çok bilinçlenmek gerekiyor. İlk olarak rutininize kendi kendine meme muayenesini ekleyerek yıllık hekim kontrollerinizi aksatmamalısınız. Unutulmaması gerekir ki erken teşhis, hayat kurtarır” diye konuştu.
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