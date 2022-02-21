Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerSağlıkSon dakika haberi: Hayata döndü ama o uygulama yapılsaydı iki kez kalbi durmazdı!
Kan kaybını önlemeye yarayan turnike uygulaması hayat kurtarıyor
Ateşli silah yaralanmaları ve trafik kazalarında hastanın panik halinde hastaneye götürülmesinden önce kan kaybının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen “turnike” adı verilen basit uygulama hayat kurtarıcı olabiliyor. 48 yaşındaki Nazmi Demir, ateşli silah yaralanması sonrası turnike uygulaması yapılmamasına rağmen şanslıydı ve hastanede yapılan yerinde müdahalelerle hayata döndü. Oysa herkes onun kadar şanslı olamıyor ve bu basit işlem yapılmadığı için her yıl çok sayıda hasta yaşamını kaybediyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi
48 yaşında bir esnaf olan Nazmi Demir, ateşli silah yaralanması sonucunda kaldırıldığı hastanede kalbinin iki kez durmasına ve geçirdiği kalp krizine rağmen doktorların yerinde müdahaleleri ile yaşama döndü. Oysa tüm bu riskli durumlarla karşılaşmayabilirdi. Olay yerinde kan kaybını engellemeyi sağlayacak basit bir turnike uygulaması hastayı yaşamsal risklerden uzak tutabilecekken bunun yapılmaması hayatını tehlikeye attı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp – Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Uğur, “Hastamız uyluk bölgesinden ateşli silah ile yaralanmış ve kanama ile hastanemiz acil servisine getirilmişti. Acil servise şok tablosunda girdi ve ilk değerlendirme sırasında duran kalbi kalp masajı ile çalıştırıldı. Aktif kanaması olan hasta kalp - damar cerrahisi ekibi tarafından hemen ameliyata alındı. Ameliyatta uyluk atardamarı ve toplardamarının yaralandığı tespit edilerek tamir edildi. Acile gelene kadar ciddi kan kaybeden hasta ameliyattan sonraki ilk sabah kalp krizi geçirdi ve acil anjiografi işlemi sırasında kalbi tekrar durdu. Kalp, masaj ile yeniden çalıştırıldı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kanber Öcal Karabay tarafından kalp damarına stent konuldu. Stent sonrası birinci günde solunum makinesinden ayrılan hasta 5. günde taburcu edildi. Hastanın kalbi ilk olarak, ilk kan kaybına bağlı ‘hipovolemik’ şok gelişmesi sonucunda durmuştu. İkinci gün kan kaybına bağlı olarak düşen kan değerleri, hastalıklı kalp damarının beslediği bölgeye yeterli oksijen gitmesine engel olmuş ve bu durum kalp krizini tetiklemişti. Oysa olay yerinde turnike uygulaması gerçekleştirilseydi tüm bu sorunlarla karşılaşılmaz ve Nazmi Demir, hayati riskle karşı karşıya kalmazdı. Bu hastamız şanslı olsa da turnike yapılmadığı için hayatını kaybeden çok hastamız oluyor”diyor.
TURNİKE NEDİR?
Turnike uygulaması, damar yaralanmalarında yaralı uzuvdaki kanamanın tamamen durdurulması amacıyla yapılan hayati bir işlem. Bu işlem ile yaralı uzvun kalbe yakın bir bölgesinde damarın boğularak kanın daha alt seviyeye geçişi engelleniyor. Bu şekilde kan kaybı ve bundan kaynaklanan şok ve ölüm önlenebiliyor. Turnikenin her vatandaşın bilmesi gereken temel bir ilk yardım yöntemi olduğu, uygulaması basit bu yöntemin hayat kurtarıcı yönünün unutulmaması gerektiği belirtiliyor.
HANGİ DURUMLARDA UYGULANMALI?
Peki turnike yapılması gerektiği halde ihmal edilmesi veya doğru şekilde gerçekleşmemesi halinde neler oluyor? Doç. Dr. Murat Uğur, “Kanamalı hastaya turnike uygulanmadığında özellikle büyük atardamar yaralanmalarında hasta kısa sürede çok fazla miktarda kan kaybeder ve hipovolemik şoka girer. Kanama müdahale ile durdurulamazsa şokun bir sonraki evresi kalp durması ve ölüm ile sonuçlanır” diyor. Turnike uygulamasının ihmal edilmesi yüzünden bundan olumsuz etkilenen cok sayıda hasta olduğu belirtiliyor. Doç. Dr. Murat Uğur, Türkiye’de 2020 yılında 3682 silahlı yaralanmada 2 bin 40 kişinin hayatını kaybettiğine, silahlı yaralanma sonrası yaralıların yüzde 55’ini yitirdiğimize, yine yılda ortalama 7 bin trafik kazası meydana geldiğine, dikkat çekerek, olay yerinde yapılacak ilk yardım ile bu olumsuz tablonun değiştirilebileceğini söylüyor.
OLAY SIRASINDA PANİK HALİNİ ÖNLEMEK GEREK
Hayat kurtarmada turnike uygulamasının çok önemli olduğunu söyleyen Uğur, “Okullarda ilk yardım eğitimi veriliyor olmasına rağmen, pratikte temel ilk yardım uygulamalarını birçok kişi kullanmıyor. Kişilerde travmalı hasta ile karşılaştığında bir panik hali oluşuyor ve yaralının bir an önce hastaneye götürülmesine çalışılıyor. Oysa nakil esnasında kaybedilen zaman ve bu periyotta oluşan kan kaybı hastanın şoka girmesi için yeterli. Derslerde teorik olarak öğrenilenlerin yaralı ile karşılaşıldığında güvenle uygulanması, olay sırasındaki panik halini önlemeye yeter. Bunun için ilk yardım eğitiminin okullarda uygulamalı olarak öğretilmesi şart. Uygulamayı daha önce yapmış bireyler olay anında bildiklerini tereddütsüz gerçekleştirip hayat kurtarabilirler” diyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika haberi: Hayata döndü ama o uygulama yapılsaydı iki kez kalbi durmazdı!/hayata-dondu-ama-o-uygulama-yapilsaydi-iki-kez-kalbi-durmazdi-3351873
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!