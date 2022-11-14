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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hisarönü Hastanesi doktorlarının bir balo gecesinde bir araya geldiği tanıtımda Barış, Gizem’e kanser olduğunu açıklamaya çalışırken Ali Haydar’ın oğlu Elçin’in yaptığı konuşma geceye damgasını vuruyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı balo gecesi büyük bir merakla bekleniyor.

'HAYAT BUGÜN’ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem’e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış’ın çok daha iyi bir fikri vardır; takas usulü ile borçları kapamak! Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir. Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras’ı tehlikenin tam ortasına iter. Bağış gecesi hastanede hayatların tehlikeye girdiği ve aile bağlarının test edildiği bir geceye dönüşürken herkesi kurtarmak için çabalayan Barış da çok büyük bir yüzleşme yaşayacak, bu geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!