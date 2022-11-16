'Derin' ve 'Aras' arasında sürpriz yakınlaşma

Derin’in yardım isteğine Aras yetişiyor. Derin ve Aras birbirini öpecek kadar yakınlaşırken Aras’ın en yakın arkadaşını kaybetmemek için kendini tutup geri çekmesi ise kafaları karıştırıyor. Dizinin dikkat çeken ikilisi Derin ve Aras arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem’e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış’ın çok daha iyi bir fikri vardır; takas usulü ile borçları kapamak!

Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir. Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras’ı tehlikenin tam ortasına iter.