'Hayat Bugün'de balo heyecanı

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'Hayat Bugün'de bağışçıları ve hastanenin başarılı doktorlarını bir araya getiren yardım gecesi şıklık yarışına sahne olacak. Hisarönü Hastanesi için önlük giyen doktorlarımız bu sefer aynı hastane için önlüklerini çıkaracak, hastanenin gözde doktorları onları görmeye alıştığımızdan bambaşka bir halde tuvalet ve smokinleri ile göz kamaştıracak.

Doktor Suzan’ı canlandıran Hazar Ergüçlü gri saten, Doktor Derin’e hayat veren Hande Doğandemir siyah tuvaletleriyle çekimlerin en beğenilen isimleri oldu.

'Hayat Bugün’ün başhekimi Barış Güvener’e hayat veren Ulaş Tuna Astepe ve kalp cerrahı Aras Erdem’i canlandıran Tansel Öngel de smokinleri ile dikkat çekti. Ekibin keyifli anları objektiflere de yansırken, birlikte özçekim yapan oyuncular bu anı ölümsüzleştirdi.