Kuaförüm Sensin yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Hayat Bölükbaşı'nın yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süre önce beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Bölükbaşı'nın ölüm haberi derin bir üzüntü yarattı. İşte, söz konusu acı habere dair detaylar...