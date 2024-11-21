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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Hayalperest’ Zorlu PSM'ye geliyor

        ‘Hayalperest’ Zorlu PSM'ye geliyor

        90'lı yılların İstanbul'unda başlayan trajikomik bir hikaye ile hayallerinin peşinden giden bir gencin hikayesini anlatan, Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı, 'Hayalperest' 24 Aralık'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:12
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        'Hayalperest' geliyor
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        Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı ‘Hayalperest’, 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan trajikomik bir hikaye ile hayallerinin peşinden giden bir gencin hikayesini unutulmaz bir gösteri ile sahnelemeye hazırlanıyor.

        Enis Arıkan
        Enis Arıkan

        Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve ‘Bir hayalin gerçek olması için küllerinden kaç defa doğması gerekir?’ sorusuyla izleyenleri, hayallerini kovalayan bir gencin hikayesinin peşinden sürükleyecek oyun 24 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

        away from keyboard ve Zorlu PSM ortaklığında hayata geçirlen Hayalperest'in senaryosunu Mert Dilek yazarken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor. Oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy üsteleniyor. Sahne ve ışık tasarımı Londra’da özel bir ekiple hazırlanan oyunda Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Enis Arıkan'a eşlik ederken sahnede birbirinden farklı kareografilerle otuza yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekip tiyatro severlere unutulmayacak bir şov yaşatmaya hazırlanıyor. Hayalperest’in 24 Aralık prömiyerinin biletleri satışa çıktı.

        Oyun Hakkında:

        Bir hayalin gerçek olması için ne kadar yanıp kül olması, küllerinden kaç defa doğması gerekir?

        Hayalperest, hayallerine sığınarak yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikayesi… 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan bu serüven, onu kutsal topraklardan konservatuvar sahnelerine, nezarethanelerden dizi setlerine kadar savuruyor…

        Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperestimiz, seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılan bu oyun, büyüleyici bir hayal dünyasını tüm ihtişamıyla sahneye taşıyor.

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        #Zorlu PSM
        #enis arıkan
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