Aşkın hayatında nasıl bir anlam taşıdığından bahseden Hayal Köseoğlu, "Aşk olmazsa olmazım. Hayattaki en güzel, en aydınlık, en karanlık, en ilham verici, en tüketici, en mutlu eden, en perişan hale getiren her şey benim için aşk" ifadelerini kullandı.