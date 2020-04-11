Bir süredir Caner Şahin ile aşk yaşayan oyuncu Hayal Köseoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bütün gününü evde geçiren Köseoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu ile dikkat çekti. Evinin bahçesinde dans ettiği anları yayınlayan Köseoğlu'nun paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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