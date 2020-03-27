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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanlar, evden dışarı çıkmayarak tedbir almaya devam ediyor.

'Mucize Doktor' filminde doktor 'Açelya' karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"CESARETLERİNİ HAYRANLIKLA İZLİYORUM"

Köseoğlu, bu süreçte neredeyse tüm gününü hastanede, hastalarla geçiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum.

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