Havuçlu tarçınlı kek tarifi: Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Aşağıda bulabileceğiniz havuçlu tarçınlı kek tarifini hem kolay ve hem de hızlı bir şekilde deneyebilirsiniz. Üstelik havuçlu tarçınlı kek malzemeleri her evde olduğu için ekstra alışveriş yapmanıza gerek kalmayacak. Gün içinde çayın yanına ya da özel günlerinizde tercih edebileceğiniz havuçlu tarçınlı kek yapımı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Kaç kişilik: 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Kalori: 1 dilim için 355 kcal

Havuçlu Tarçınlı Kek Malzemeleri

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3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 buçuk su bardağı un

2 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

2 adet rendelenmiş havuç

Havuçlu Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı ve şekeri derin bir kaba alın. Şekerler eriyinceye ve malzemeler köpürünceye kadar mikserle çırpın.

Havuçlu tarçınlı kek tarifinin bir sonraki işlemi ise kullandığınız kaba 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ eklemek. Ardından tekrar çırpmak.

Elde ettiğiniz karışımın üzerine un eklemeye başlayın. Bu aşamada unu yavaş eklemeniz önemli. Karbonat, kabartma tozu, vanilin ve limon suyunu karışıma ekleyin. Tekrar çırpın.

Bu aşamada rendelediğiniz havuçların suyunu elinizle sıkarak karışıma ilave edin ve tarçın ekleyerek, tekrar mikser yardımı ile tekrar çırpın.

Kullanacağınız kek kalıbının tabanını yağlayın. Biraz da un serpiştirin. Bu yöntem, kek piştikten sonra kalıptan daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına kek kalıbını yerleştirin. 30-40 dakika gibi bir sürede kekin üzeri kızaracaktır. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkarın. Kekin fırından çıkma süresi fırınınızın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sık sık kekinizi kontrol edin.

Havuçlu tarçınlı kek yapımı işte bu kadar basit. Keki çıkardıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekleyin ve ters çevirerek kalıptan ayırın.

Servis tabağına alarak dilediğiniz zaman dilimleyebilirsiniz.

Servis sırasında üzerini pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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