Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Gününüzü mis gibi bir kek ile taçlandırmak istiyorsanız havuçlu keki deneyebilirsiniz. Havuçlu kek, kek çeşitleri arasında en bilindik tariftir. Dileyen kişiler bu tarifi ceviz içi ve tarçın ile zenginleştirmeyi tercih edebiliyor. En bilindik lezzetlerden biri olan havuçlu kek tarifi, oldukça kolay ve pratik.
Sadece dakikalar için çoktan fırına vermiş olacağınız havuçlu kekin en güzel tarifini merak ediyorsanız bu içerik tam size göre! Havuçlu kek malzemeleri, her evde kolayca bulunan ürünlerdir. Bu nedenle canınız çektiği an havuçlu kek yapımına başlayabilirsiniz. Sadece birkaç püf noktaya dikkat ederek; dumanı üzerin, mis gibi kokan bir kek elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken başlıca unsur ise tüm malzemeleri tezgah üzerinde tutmak. Ayrıca süt ve yumurtanın önceden dolaptan çıkarılıp, oda sıcaklığında olması gereklidir. Bu yöntemle kekiniz beklediğinizden daha leziz olacaktır. Havuçlu kek nasıl yapılır? işte cevabı…
Havuçlu Kek Malzemeleri
Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.