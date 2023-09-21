Havuç tarator tarifi ve yapılışı: Havuç tarator nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Havuç tarator yapılışı birçok meze türü arasında kolay ve pratik bir tarif olarak yerini almaktadır. Havuç lezzetinin süzme yoğurt ile buluşmasıyla 7’den 70’e herkesin seveceği bir lezzet ortaya çıkar. Birbirinden farklı havuç tarator tarifleriyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bunlar arasında birçok fark bulunur. Yoğurt ve mayonez karışımı ile yapılan havuç tarator tarifi de sadece süzme yoğurt ile yapılan tarif kadar popüler olarak yer alır.

Çat kapı gelen misafirler için hızlıca hazırlamanız gereken bir tarif arıyorsanız havuç tarator tam size göre. Sofrada çeşit olmasını isteyen kişiler havuç tarator yaparak göz doldurucu bir lezzet sunabilir. Havuç tarator çeşitli şekillerde servis edilebilir. Örneğin; zeytinyağında kırmızı toz biber ve ceviz içini kavurup havuç taratorunuzun üzerine dökebilirsiniz. Aynı şekilde zeytinyağında toz kırmızı biber yakarak üzerine ilave edebilirsiniz. Havuç taratorunuzu isterseniz porsiyonluk isterseniz de servis tabağında sunabilirsiniz.

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Havuç tarator yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar bulunur. Bu püf noktalar arasında havucunuzu kavururken yakmamak yer alır. Eğer havucu çok fazla kavurursanız havuçta kararmalar ve yanmalar meydana gelir ve bu da damağınızda kötü bir tat bırakabilir. Havuç tarator da kullanacağınız sarımsak oranına dikkat etmeniz gerekir. Eğer porsiyonunuz ufak ise 1 diş sarımsak yeterli gelecektir fakat daha büyük bir porsiyon yapmayı planlıyorsanız sarımsak oranını arttırmanızda fayda olacaktır.

Havuç taratoru birçok yemek yanında servis edebilirsiniz. Özellikle et, tavuk, balık gibi yemeklerin yanına oldukça yakışır. Gün menülerinde de havuç taratora sıklıkla rastlamaktayız. Çay saatlerinde börek, kek, sarma gibi yiyeceklerin yanına yapabileceğiniz bir meze arıyorsanız bu tabii ki de havuç tarator olmalıdır. Siz de lezzetli havuç tarator yaparak misafirlerinize sunum yapabilirsiniz.

Kaç kişilik:4 dakika

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi:3 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 139/kcal

Havuç Tarator Malzemeleri

2-3 tane büyük boy havuç

5 yemek kaşığı yoğurt

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 adet ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Havuç tarator yapımı için 2-3 adet büyük boy havucu soyalım. Daha sonra havuçlarımızı rendeleyelim.

Tavaya aldığımız havuçların üzerine çok az zeytinyağı dökelim ve orta ateşte 2-3 dakika boyunca kavuralım. Burada havuçlar renk değiştirmeye ve yumuşamaya başlayacak bu aşamaya gelen havuçlarımız artık kavrulmuş demektir. Ocağın altını kapatalım ve bir kenara soğumaya alalım.

Bir kap alalım ve içerisine 5 yemek kaşığı yoğurt, 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurdu ekleyelim.

Güzelce karıştırdığımız yoğurt karışımının içerisine soğuyan havuçlarımızı ilave edelim.

Ardından 6 adet ceviz içi, 1 çay kaşığı tuz, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve zeytinyağını ilave edelim.

Havuç taratorumuzu güzelce karıştıralım.

Karışımımızı servis tabağına alarak servise hazır hale getirelim.

Burada dilerseniz havuç taratorunuzun üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Havuç taratorunuz hazır.

Afiyet olsun!

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