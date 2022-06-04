AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolunu tercih edenlerin sayısının mayısta yüzde 186,8 artarak 15 milyon 865 bin yolcuya ulaştığını belirterek, ocak-mayıs döneminde 57 milyondan fazla yolcunun hava yolunu tercih ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında mayısta geçen yılın aynı ayına göre iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda yüzde 91 artarak 73 bin 764'e, dış hatlarda yüzde 136,1 artışla 59 bin 571'e ulaştığını duyurdu. Üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 101,5 artarak 165 bin 510'a çıktığını aktaran Karaismailoğlu, Mayıs 2019 uçak trafiğinin yüzde 95'ine ulaşıldığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiğinin, Mayıs 2022'de, 2019'un aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde geçen ay, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'üne ulaştık. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında geçen ay, iç hat yolcu trafiği 7 milyon 230 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 604 bin oldu. Transit yolcularla toplam 15 milyon 865 bin yolcumuza hizmet verdik. Geçen yılın aynı ayına göre, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 134,1, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 253,6 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 186,8 artış gerçekleşti. Toplam yük trafiği de yüzde 49,8 artarak toplamda 338 bin 107 ton oldu. Böylece Mayıs 2019 yük trafiğini geçmiş olduk."

İstanbul Havalimanı'na geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 518, dış hatlarda 27 bin 60 olmak üzere toplamda 37 bin 578'e ulaştığını belirten Karaismailoğlu, havalimanında iç hatlarda 1 milyon 531 bin, dış hatlarda 4 milyon 147 bin olmak üzere toplam 5 milyon 679 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getirdi.

TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 95 ARTTI

Karaismailoğlu, ocak-mayıs döneminde de havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 30,5 artarak 290 bin 907, dış hatlarda yüzde 93,6 yükselerek 212 bin 247'e çıktığına işaret ederek, toplam uçak trafiğinin yüzde 48,9 artışla 611 bin 166’e çıktığının altını çizdi.

Yolcu trafiğindeki hareketliliğin hız kazandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı 28 milyon 574 bin, dış hatlarda 28 milyon 413 bin oldu. 5 aylık dönemde transit yolcularla toplam 57 milyon 115 bin yolcuya hizmet verdik. Geçen yılın aynı dönemine göre, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 54,7, dış hatlarda yüzde 161,4, toplam yolcu trafiğinde yüzde 94,5 artış yaşandı. Havalimanları yük trafiği iç hatlarda 277 bin 621 ton, dış hatlarda 1 milyon 110 bin ton olmak üzere toplamda 1 milyon 388 bin tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda 5 aylık dönemde, iç hatlarda 39 bin 407, dış hatlarda 111 bin 921 olmak üzere toplam 151 bin 328 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda 5 milyon 530 bin yolcu iç hatlarda, 16 milyon 15 bin yolcu dış hatlarda seyahat etti. Toplam 21 milyon 545 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti."

YOLCULARIN 6 MİLYONU ANTALYA'DAN

Bakan Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında yolcu sayınının iç hatlarda 5 milyon 655 bin, dış hatlarda ise 5 milyon 666 bin olduğunu aktardı. Uçak trafiğinin ise iç hatlarda 47 bin 358, dış hatlarda 42 bin 319 olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 2 milyon 378 bin, dış hatlarda 857 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 235 bin yolcu seyahat etti. Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 144 bin, dış hatlarda 4 milyon 163 bin olmak üzere toplam 6 milyon 308 bin olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı’nda toplamda 817 bin 248, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 744 bin 410, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 217 binden fazla yolcu seyahat etti."

Salgın öncesi dönemdeki yolcu ve uçak hareketliğini yakalamaya çok az kaldığını ifade eden Karaismailoğlu, Kovid-19 döneminde ulaştırma sektörünü desteklediklerini, bu yılın ilk aylarında da Tokat ve Rize-Artvin Havalimanlarını hizmete açtıklarını anımsattı.