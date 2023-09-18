Havaya rastgele ateş açan şüpheliler yakalandı
Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açıp, çevredekilere korku dolu anlar yaşatan şüpheliler yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşılan şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Beylikdüzü'nde 2 kişinin havaya rastgele ateş ettiğinin yer alması üzerine çalışma başlattı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI
Yapılan araştırmada şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, O.K. ve B.S.Syi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
Yaşı 18den küçük olan B.S.S'nin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaya ateş ederken araç kullandığının belirlenmesi üzerine şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.
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