Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.908,47 %0,40
        DOLAR 34,2819 %0,10
        EURO 37,0798 %-0,21
        GRAM ALTIN 3.029,35 %0,58
        FAİZ 44,52 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 37,18 %0,25
        BITCOIN 67.307,00 %0,19
        GBP/TRY 44,5114 %-0,08
        EUR/USD 1,0796 %-0,30
        BRENT 76,05 %2,25
        ÇEYREK ALTIN 4.952,98 %0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Havalimanı metrosunda yolcu rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Havalimanı metrosunda yolcu rekoru

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 25 Ekim tarihinde 35 bin 466 yolcuya hizmet vererek rekor yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 23 Ocak 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek önceki rekorun 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuyla kaydedildiğini hatırlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havalimanı metrosunda yolcu rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 25 Ekim tarihinde 35 bin 466 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Hattımız İstanbul’un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

        İstanbul’un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Uraloğlu, “İstanbul’da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul’un ve İstanbulluların yanındayız. İstanbullulara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlayana kadar durmaksızın çalışacağız.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Habertürk Anasayfa