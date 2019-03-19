Banka üzerinden TL para birimini kullanarak yapılan para transferi işlemleri ikiye ayrılır. Hesaplar arasında para transferi internet bankacılığı, bankamatik ya da banka üzerinden yapılıyor. Bu işlemler EFT ve havale olarak tanımlanıyor.

Para transferi yani havale ve EFT, bankaya giderek, bankamatikten ya da cep şubesinden yapılabilir. EFT belirli saatler ve günler içinde gönderilebilirken havale işleminde böyle bir kısıtlama yoktur.

Peki EFT ne zaman hesaba geçer? EFT ve havale nedir? EFT ile havale arasındaki farklar nelerdir. İşte detaylar...

EFT NE DEMEK?

EFT’nin açılımı 'Elektronik Fon Transferi'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır. EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında EFT işlemini yapabilirsiniz. Hafta sonları EFT işlemi yapılmaz.

HAVALE NEDİR?

Bankacılıkta havale işlemi kısaca aynı banka arasında yapılan TL transfer işlemleri demektir. Yani para göndereceğiniz hesabın sizinle aynı bankadan olması gerekir. Havale transferini nereden yaparsanız yapın aynı banka üzerinden yapıldığı için günün her saati anında karşı tarafın hesabına geçer. Kısaca havale işlemi günün 24 saati ve hafta sonları da yapılabilir.

EFT İLE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

EFT başka banka, havale aynı banka üzerinden yapılan para transfer işlemidir. Bankanızla yaptığınız anlaşmaya göre EFT gönderimlerinde EFT ücreti talep edebilir. Ancak kendi hesaplarınız arasında para gönderimi yapıyorsanız EFT ücreti alınmaz. Havale bankalar tarafından ücretlendirilmeyen bir işlemdir. Ayrıca EFT ve havale gönderim saatleri açısından da farklılık gösterir. Havale ile günün her saati gönderilebilirken EFT ile bankaların çalışma saatleri ve günleri içerisinde para transferi yapılabilmektedir.