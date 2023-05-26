Havalandırma boşluğuna düşmüşlerdi! Duvarı kırarak kurtardılar

DHA

Rusya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan miyavlama sesinin duyulmasının üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, duvarı delerek iki yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

EMERCOM tarafından yapılan açıklamada, "Grozni'de çok katlı bir binadaki dairelerden birinin sakini tarafından, havalandırma boşluğunda bir miyavlama duyuldu ve ekiplere ihbar edildi.

Ekipler, yavru kedilerin yerini tespit ederek kurtardı" denildi.

Bakanlık, yavru kedilerin sahiplendirildiğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO