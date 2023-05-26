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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtardı. O anlar kameralara yansıdı

Giriş: 26.05.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler böyle kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşmüşlerdi! Duvarı kırarak kurtardılar
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DHA

Rusya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan miyavlama sesinin duyulmasının üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, duvarı delerek iki yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

EMERCOM tarafından yapılan açıklamada, "Grozni'de çok katlı bir binadaki dairelerden birinin sakini tarafından, havalandırma boşluğunda bir miyavlama duyuldu ve ekiplere ihbar edildi.

Ekipler, yavru kedilerin yerini tespit ederek kurtardı" denildi.

Bakanlık, yavru kedilerin sahiplendirildiğini bildirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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