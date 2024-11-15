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        Haberler Yaşam Havai fişek sesinden korkan ‘kırmızı panda’ yavrusundan üzen haber

        Havai fişek sesinden korkan ‘kırmızı panda’ yavrusundan üzen haber

        İskoçya'da nesli tükenmekte olan bir 'kırmızı panda' yavrusu, hayvanat bahçesi yakınlarında patlatılan havai fişeklerden korkması nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:50
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        Havai fişekten korkan 'kırmızı panda' yavrusundan üzen haber
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        İskoçya'da bulunan Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde havai fişeklerin sesinden kaynaklanan korku nedeniyle yavru kırmızı pandanın hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Nesli tükenmekte olan kızıl panda yavrumuz Roxie'nin şenlik ateşi gecesi ölümünün ardından havai fişeklere daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uzman veteriner ekibimiz, üç aylık Roxie'nin bölgedeki havai fişeklerin neden olduğu stres nedeniyle ölmüş olabileceğine inanıyor. Halka havai fişek satışının yasaklanması ve gösterilere yalnızca organize etkinliklerde izin verilmesi yönündeki çağrıları destekliyoruz" denildi.

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        #kırmızı panda yavrusu
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