Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için 10 kente kritik uyarı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

AA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR AA'da yer alan habere göre yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş