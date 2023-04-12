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Meteoroloji'den yarın için 10 kente kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 kent için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte o kentlerimiz...

Giriş: 12.04.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için 10 kente kritik uyarı! Yarın hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yarın için 10 kente kritik uyarı!
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AA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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