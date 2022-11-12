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Meteoroloji'den uyarı! 2 bölgede sağanak 1 bölgede fırtına!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtına, akşama kadar etkili olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

Giriş: 12.11.2022 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölgede sağanak 1 bölgede fırtına! - Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Meteoroloji'den uyarı! 2 bölgede sağanak 1 bölgede fırtına!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini hissettiriyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ÇANAKKALE: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 27, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 25, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 23, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

TRABZON: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ARTVİN: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 16, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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