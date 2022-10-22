Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Yüksek kesimlerde kar! 2 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 24, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 19, Az bulutlu ve açık.

SAKARYA: 20, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 23, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 23, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 28, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 25, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 15, Az bulutlu ve açık.

KAYSERİ: 15, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 12, Az bulutlu ve açık.

SİNOP: 18, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 13, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

HAKKARİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

DİYARBAKIR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 20, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı.