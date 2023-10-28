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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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HAFİF RÜZGAR OLACAK

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verdiği son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı

BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ADANA: 32, Az bulutlu

ANTALYA: 27, Az bulutlu

HATAY: 20, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu ve açık

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 24, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 29, Parçalı ve az bulutlu

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KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 29, Az bulutlu ve açık