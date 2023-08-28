Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak! - İzmir, Ankara, İstanbul'da hava bugün nasıl?

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün sıcaklıkların iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 07:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        .png
        .png

        AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        .png
        .png

        HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının ise iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        .png
        .png
        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 31, Sabah saatlerinde yağmurlu, sonra az bulutlu açık.

        BURSA: 32, Az bulutlu açık.

        A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 32, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        MERSİN: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        BOLU: 30, Az bulutlu.

        KASTAMONU: 30, Az bulutlu.

        SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Habertürk Anasayfa