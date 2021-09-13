Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 32, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 25, Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 31, Az bulutlu.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.