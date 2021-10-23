Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUSA DİKKAT
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İSTANBUL: 20, Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu.
EDİRNE: 22°, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu.
KIRKLARELİ: 21, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu.
KOCAELİ: 23, Az bulutlu ve açık.
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
A.KARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık.
MANİSA: 24, Az bulutlu ve açık.
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 29, Az bulutlu ve açık.
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 28, Az bulutlu ve açık.
MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA: 23, Az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 22, Az bulutlu.
KONYA: 22, Az bulutlu.
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: 22, Az bulutlu.
KASTAMONU: 20, Az bulutlu.
SAMSUN: 21, Az bulutlu.
TRABZON: 20, Az bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM: 17, Az bulutlu.
KARS: 16, Az bulutlu.
MALATYA: 23, Az bulutlu ve açık.
VAN: 15, Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 25, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık.
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