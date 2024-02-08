Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre yarın; Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. İşte, MGM tarafından "sarı" alarm verilerek çığ uyarısında bulunulan 14 kentimiz...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun birçok bölgesinde şiddetli sağanak bekleniyor.
EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA SAĞANAK
Edinilen son bilgilere göre yarın Marmara ve Karadeniz bölgeleri dışında, Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış tahmin ediliyor. Sağanak yağışın özellikle Mersin'de etkili olacağı belirtildi.
"SARI" ALARM VERİLEN KENTLERİMİZ
Öte yandan Meteoroloji, 14 kentimiz için "sarı" alarm vererek "çığ" uyarısında bulundu. İşte çığ uyarısında bulunulan o kentlerimiz:
"Mersin (Şiddetli sağanak için uyarı), Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır."