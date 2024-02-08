Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun birçok bölgesinde şiddetli sağanak bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA SAĞANAK Edinilen son bilgilere göre yarın Marmara ve Karadeniz bölgeleri dışında, Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış tahmin ediliyor. Sağanak yağışın özellikle Mersin'de etkili olacağı belirtildi.

"SARI" ALARM VERİLEN KENTLERİMİZ REKLAM Öte yandan Meteoroloji, 14 kentimiz için "sarı" alarm vererek "çığ" uyarısında bulundu. İşte çığ uyarısında bulunulan o kentlerimiz: "Mersin (Şiddetli sağanak için uyarı), Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır." İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı! Haberi Görüntüle