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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki İlçe Belediye Başkan Adayları hakkında konuşuyor! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, "Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Biz asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Biz, üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:02
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "11 ildeki deprem konutları sayısını 389 bine tamamlayacağız. Hedefimiz 2 ayda 75 bin konutun teslimini yapmak. Biz tutamadığımız sözü vermeyiz. Söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize olan güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız.

        "SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASINI BİR KİŞİYE KESTİLER"

        Adıyaman 6'lı masanın yalan siyasetine fırsat vermedi. Fırsatçıların oyununa gelmedi. Son 8 aya baktığımız zaman Adıyaman'ın nasıl doğru bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Altılı masa bir proje yapıydı. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Bunun yanında kim varsa siyasetten diskalifiye ettiler. Ama CHP ve ortaklarının kavgasının sesi hiç kesilmedi. Her gün yeni bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Eskisi yenisi CHP yönteminin ülkenin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur.

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        "BİZ HİZMET ÜRETMENİN ESER BIRAKMANIN DERDİNDEYİZ"

        Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Biz asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Biz, üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz. Hizmet üretmenin eser bırakmanın derdindeyiz. CHP gibi kapalı kapılar ardında terör örgütü uzantılarıyla DEM'lenmek yerine sözümüzü doğrudan millete söylüyoruz.

        "BUGÜNE KADAR HEP KENDİMİZLE YARIŞTIK"

        Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek kimse yoktur. Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Siyaset ve toplum mühendisliği ile seçim kazanmak yerine milletimizin gönlüne girerek seçim kazandık. Siyaseti basit toplama çıkarma işlemine indirgeyenler öyle olmadığını 31 Mart akşamı görecekler. "

        İLÇE ADAYLARI AÇIKLANDI

        Besni: Reşit Alkan

        Çelikhan: Mustafa Bulut

        Gerger: Erkan Aksoy

        Gölbaşı: Hakan Toydaş

        Kahta: Mehmet Can Hallaç

        Samsat: Halil Fırat

        Sincik: Mehmet Korkusuz

        Tut: Ercan Öncebe

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