Beşiktaş'ta son dakika! James Rodriguez...
Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo'dan ayrılırken siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldiği yazıldı
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Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo'dan ayrıldı.
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Kolombiyalı yıldız, Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.
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Konuyla ilgili konuşan Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini şu ifadeleri kullandı:
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"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten milli takımda da bu sakatlığı yaşamıştı."
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"Bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."
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BEŞİKTAŞ MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ İDDİASI
Bu gelişmelerin ardından İspanya'dan flaş bir iddia geldi
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AS'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti.
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Siyah-beyazlılar, önümüzdeki birkaç saat içinde mali ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varmaları halinde James'in transferini resmileştirmeyi hedefliyor.
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14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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