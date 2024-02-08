Antalyaspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.45

YAYIN: A Spor

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel Sarı, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda​​​​​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson'un yanı sıra tedavileri devam eden Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar kadroya yer almıyor. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da Antalya karşısında yok.