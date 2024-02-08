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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Antalyaspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Antalyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde... Siyah-beyazlılar, kupanın son 16 turunda Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:43
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

        STAT: Corendon Airlines Park

        HAKEM: Ümit Öztürk

        SAAT: 20.45

        YAYIN: A Spor

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih

        Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel Sarı, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa

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        Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda​​​​​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson'un yanı sıra tedavileri devam eden Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar kadroya yer almıyor. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da Antalya karşısında yok.

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