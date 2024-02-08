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Başkent'te kaza, Ankara-İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpışarak savruldu.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ulus (74) ve Mehmet Özsoy'un (62) hayatını kaybettiğini belirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

2 YARALI KURTARILAMADI Ağır yaralanan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nuh Mayda ve Sabri Işık'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.