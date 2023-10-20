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Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde düşen sağanağın ardından özellikle yurdun batısında bir hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceği belirtildi.

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BAHAR GİBİ BİR CUMARTESİ

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cumartesi günü yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sıcaklık cumartesi günü Başkent'te ve İstanbul'da 25, İzmir ve Bursa'da 29, Antalya'da 27, Kocaeli'nde 30, Sivas'ta 21, Konya'da 23, Erzurum'da 15, Hatay'da 29 ve Diyarbakır'da 26 dereceye çıkıyor.

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BATIDA SICAKLIK 25-30 DERECE ARASINDA

Pazar günü de yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar aynı seviyelerde seyrediyor. Başkent'te 26, İstanbul'da 24, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da 29, Antalya'da 28, Sivas ve Konya'da 23, Erzurum'da 19, Hatay'da 31 ve Diyarbakır'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.

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PAZARTESİ İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VAR

Haftanın ilk iş günü ise İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da yağış var. Sivas, Tokat, Tunceli, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.