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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Güneş geri geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? - Ankara, İstanbul hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yurt genelinde birkaç gündür etkili olan sağanak yerini, güneşe bırakıyor. Yurt genelinde pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. Türkiye hafta sonunu güneşli geçiriyor. Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 25'leri görüyor, İzmir'de ise 30'lara yaklaşıyor. İşte yurt genelinde hafta sonu hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:25
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        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
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        Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde düşen sağanağın ardından özellikle yurdun batısında bir hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceği belirtildi.

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        BAHAR GİBİ BİR CUMARTESİ

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cumartesi günü yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sıcaklık cumartesi günü Başkent'te ve İstanbul'da 25, İzmir ve Bursa'da 29, Antalya'da 27, Kocaeli'nde 30, Sivas'ta 21, Konya'da 23, Erzurum'da 15, Hatay'da 29 ve Diyarbakır'da 26 dereceye çıkıyor.

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        BATIDA SICAKLIK 25-30 DERECE ARASINDA

        Pazar günü de yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar aynı seviyelerde seyrediyor. Başkent'te 26, İstanbul'da 24, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da 29, Antalya'da 28, Sivas ve Konya'da 23, Erzurum'da 19, Hatay'da 31 ve Diyarbakır'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.

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        PAZARTESİ İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VAR

        Haftanın ilk iş günü ise İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da yağış var. Sivas, Tokat, Tunceli, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

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